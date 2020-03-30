30.03.2020 16:23

Афера на 120 миллионов: незаконно отданную землю требуют вернуть

Прокуратура требует возврата в собственность государства 320 г.а земель стоимостью свыше 120 млн. грн.



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Лозовская местная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительными договоры аренды и субаренды земельных участков площадью 320 га и вернуть их в собственность государства.

По информации руководителя местной прокуратуры Игоря Белодеда, установлено, что ГУ Держгеокадастру в Харьковской области незаконно, без проведения земельных торгов, предоставило гражданину 19 земельных участков для ведения фермерского хозяйства. Стоимость участков общей площадью 320 га, расположенных на территории Барвенковского района, составляет более 120 млн грн.

Через несколько месяцев после получения земель в аренду и создание собственного фермерского хозяйства мужчина передал их в субаренду другому фермерскому хозяйству.

Основанием для направления иска в суд стало несоблюдение установленным действующим земельным законодательством Украины порядке передачи земель государственной собственности сельскохозяйственного назначения в пользование, а именно в обход земельных торгов.

Сейчас исковое заявление местной прокуратуры находится на рассмотрении в хозяйственном суде Харьковской области.