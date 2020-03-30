30.03.2020 14:27

Сжигали мусор и подожгли дом в пригороде Харькова(ФОТО)

Валковские спасатели спасли от огня «борцов с сухостоем» жилой дом.



://kh.dsns.gov.ua

29 марта в 13:11 на пункт связи пожарно-спасательного подразделения поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, пгт. Ковяги, ул. Нахимова, 12.

По прибытию к месту вызова установлено, что огнем охвачено чердачное помещение жилого дома на площади 10 кв.м. и на открытой территории горит сухая трава на площади 200 кв.м. Оперативными действиями спасателей пожар ликвидирован и недопущено распространения огня на большую площадь.

Локализация - 13:52. Ликвидация - 14:05. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.