30.03.2020 12:58

Второй случай за год отравление ребенка нитратами - регионарные эпидемиологи бьют тревогу

Полуторагодовалого ребенка в состоянии средней степени тяжести было госпитализировано в отделение реанимации и интенсивной терапии КНП ХОР «Харьковская детская клиническая больница № 1».



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Госпитализированнй с отравлением ребенок, родившийся в феврале 2018 года, проживает в с. Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области.

В настоящее время после проведенного лечения ребенок выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведено расследование случая отравления ребенка нитратами. Установлено, что родители ребенка для приготовления пищи для ребенка использовали воду из собственного индивидуального колодца. Проба воды из колодца исследована в лаборатории Дергачевского межрайонной филиала государственного учреждения. Концентрация нитратов в воде составляла 89,5 мг / дм 3 при нормативном значении не более 50 мг / дм 3 .

Родители ребенка проинформированы о сверхнормативный содержание нитратов в воде индивидуального колодца, с ними проведена беседа об опасности употребления такой воды маленькими детьми.

По результатам исследований воды направлена ​​информация руководству КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи Дергачевского районного совета» с предложением по усилению санитарно-просветительной работы с беременными женщинами и родителями малолетних детей.

ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины» в очередной раз подчеркивает недопустимость использования воды из колодцев (шахтных и трубчатых) и подземных природных источников для приготовления молочных смесей, другой пищи и удовлетворения питьевых нужд детей до 3-х лет.

Другим категориям населения воду из колодцев рекомендуется использовать для питья только при наличии лабораторного подтверждения качества и безопасности воды.