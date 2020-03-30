30.03.2020 12:46
Из-за коронавируса отложат приватизацию харьковского завода шампанских вин, но малую приватизацию продолжат
Украинские чиновники временно откажутся от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
://facebook.com
Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
"В условиях мирового экономического турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках", – написал Сенниченко.
В то же время, по словам главы Фонда Госимущества, политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остаются неизменными: не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам.
"Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса", – отметил глава ФГИ.
Он также сообщил, что малая приватизация будет продолжена.
"Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости - это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну", – написал Сенниченко.
Список харьковских предприятий, включенных в списки на приватизацию:
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Харьковский завод шампанских вин;
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Харьковский электромеханический завод;
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Харьковский радиозавод "Протон";
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Харьковский проектный институт "Промзернопроект";
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Харьковсахарсбыт;
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ЗАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь";
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Харьковский электромеханический завод-электромашины;
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Харьковский научно-исследовательский институт технологии машиностроения;
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Скрипаевское учебно-опытное лесное хозяйство Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева;
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Харьковское областное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу в животноводстве;
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Учебно-опытное хозяйство "Прогресс" Харьковской государственной зооветеринарной академии;
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Харьковский областной государственный центр экспертизы сортов растений государственной инспекции по охране прав на сорта растений Харьковской области;
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Харьковский фумигационный отряд;
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Харьковский государственный отряд военизированной охраны;
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Единый имущественный комплекс государственного проектно-изыскательский и научноисследовательский институт "Укрэнергосетьпроект";
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Единый имущественный комплекс специализированного управления по ремонту средств автоматизации и систем управления "Орггазремавтоматика";
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Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Технологическое бюро электроаппаратуры";
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Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Специальное проектно - технологическое бюро производственных мощностей";
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Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Институт машин и систем";
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Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Государственный научноисследовательский институт организации и механизации шахтного строительства";
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Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Орган по сертификации УКРНИИМКТ-СЕРТ".
Среди харьковских предприятий не подлежат приватизации:
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акционерное общество "Хартрон"
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акционерное общество "Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров имени А.С. Бережного"
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государственное предприятие "Харьковский механический завод"
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государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро" Протон "
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государственное предприятие "Харьковский завод специальных машин"
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Харьковское государственное авиационное производственное предприятие
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государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод"
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государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова"
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государственное предприятие "Завод имени В. А. Малышева"
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государственное предприятие "Изюмский приборостроительный завод"
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государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод"
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государственное предприятие "Харьковское агрегатное конструкторское бюро"
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государственное предприятие "Харьковский машиностроительный завод" ФЭД "
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государственное предприятие "Харьковский приборостроительный завод им. Т. Г. Шевченко "
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государственное предприятиет "чугуевский авиационный ремонтный завод"
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государственное предприятие "Научно-исследовательский институт радиоэлектронной техники"
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государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению"
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государственное предприятие "Харьковский автомобильный ремонтный завод"
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государственное предприятие "Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко"
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государственное научно-производственное предприятие "Объединение Коммунар"
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Восточное казенное предприятие пробирного контроля
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научно-исследовательское учреждение "Украинский научно институт экологических проблем".