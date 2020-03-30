30.03.2020 12:46

Из-за коронавируса отложат приватизацию харьковского завода шампанских вин, но малую приватизацию продолжат

Украинские чиновники временно откажутся от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.



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Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

"В условиях мирового экономического турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках", – написал Сенниченко.

В то же время, по словам главы Фонда Госимущества, политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остаются неизменными: не стратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам.

"Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса", – отметил глава ФГИ.

Он также сообщил, что малая приватизация будет продолжена.

"Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости - это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну", – написал Сенниченко.

Список харьковских предприятий, включенных в списки на приватизацию:

Харьковский завод шампанских вин;

Харьковский электромеханический завод;

Харьковский радиозавод "Протон";

Харьковский проектный институт "Промзернопроект";

Харьковсахарсбыт;

ЗАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь";

Харьковский электромеханический завод-электромашины;

Харьковский научно-исследовательский институт технологии машиностроения;

Скрипаевское учебно-опытное лесное хозяйство Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева;

Харьковское областное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу в животноводстве;

Учебно-опытное хозяйство "Прогресс" Харьковской государственной зооветеринарной академии;

Харьковский областной государственный центр экспертизы сортов растений государственной инспекции по охране прав на сорта растений Харьковской области;

Харьковский фумигационный отряд;

Харьковский государственный отряд военизированной охраны;

Единый имущественный комплекс государственного проектно-изыскательский и научноисследовательский институт "Укрэнергосетьпроект";

Единый имущественный комплекс специализированного управления по ремонту средств автоматизации и систем управления "Орггазремавтоматика";

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Технологическое бюро электроаппаратуры";

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Специальное проектно - технологическое бюро производственных мощностей";

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Институт машин и систем";

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Государственный научноисследовательский институт организации и механизации шахтного строительства";

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Орган по сертификации УКРНИИМКТ-СЕРТ".

Среди харьковских предприятий не подлежат приватизации: