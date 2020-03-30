30.03.2020 12:21

Один ребенок и четверо взрослых погибли на пожарах за время карантина в Харьковской области

581 выезд совершили спасатели на ликвидацию чрезвычайных событий прошедшей недели.



://kh.dsns.gov.ua

В течение недели, с 23 по 30 марта 2020 подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 581 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 422 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний, 17 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 22 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 120 - другие выезды.

В результате пожаров погибли 4 человека, из них один ребенок и травмированы 5 человек. Одного человека спасатели вывели из опасной зоны на свежий воздух, еще одного человека спасли.