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30.03.2020  11:52   

В колонии под Харьковом заключенным подмазали отсидку

В ведре с жиром нашли тайник для мобильных телефонов.


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О попытке передачи запрещенных предметов сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

В государственном учреждении "Покровская исправительная колония (№17)" при осмотре посылки, поступившей осужденному Б. от гражданки Б., в ведре с жиром обнаружили двойное дно. Там были спрятаны два мобильных телефона и два USB-разъема.

Запрещенные предметы изъяли, проводится проверка.

Тэги:  колония, запрещенный предмет, харьков, телефон
 
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