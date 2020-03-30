В колонии под Харьковом заключенным подмазали отсидку

В ведре с жиром нашли тайник для мобильных телефонов.
О попытке передачи запрещенных предметов сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.
В государственном учреждении "Покровская исправительная колония (№17)" при осмотре посылки, поступившей осужденному Б. от гражданки Б., в ведре с жиром обнаружили двойное дно. Там были спрятаны два мобильных телефона и два USB-разъема.
Запрещенные предметы изъяли, проводится проверка.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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