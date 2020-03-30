30.03.2020 11:52

В колонии под Харьковом заключенным подмазали отсидку

В ведре с жиром нашли тайник для мобильных телефонов.



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О попытке передачи запрещенных предметов сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.



В государственном учреждении "Покровская исправительная колония (№17)" при осмотре посылки, поступившей осужденному Б. от гражданки Б., в ведре с жиром обнаружили двойное дно. Там были спрятаны два мобильных телефона и два USB-разъема.



Запрещенные предметы изъяли, проводится проверка.