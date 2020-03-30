30.03.2020 11:23

Штраф за нарушение карантина: полиция составила две сотни протоколов

На Харьковщине полицейские составили 191 админпротокол за нарушение правил соблюдения карантина



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Такое количество протоколов выписано за весь период карантпина в Харькове, отметили в пресс-службе Нацполиции.

Большинство протоколов составлено в отношении работников различных учреждений и торговых заведений, не прекратили свою деятельность в условиях временных ограничений.



Продолжали работать некоторые заведения общественного питания, спортивный клуб, бытовые магазины и магазин цветов.



Также за нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 7 водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в других - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутом.



В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.