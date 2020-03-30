30.03.2020 11:04

Гендиректора харьковского завода, объявленного в международный розыск, экстрадируют из Испании

Бывшего руководителя предприятия экстрадируют для привлечения к ответственности за растрату 23 миллиона гривен.



// 112.ua

Уполномоченными органами Королевства Испания принято решение об экстрадиции (выдаче) гражданина Украины, который 5 лет находился в международном розыске и который признан виновным в совершении особо тяжкого коррупционного преступления (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).



Бывший генеральный директор завода по производству сельскохозяйственных тракторов в 2015 году от имени предприятия заключил договор подряда на прочистку канализации и приемных коллекторов завода. В дальнейшем, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, злоупотребляя своим служебным положением, он подписал акт приема-передачи выполненных работ и оплатил подрядчику за якобы прочищены коммуникации более 23 млн грн.



Приговором Орджоникидзевского районного суда г.. Харькова от 13.04.2018 года по процедуре специального судебного разбирательства (заочно) руководителя предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах, служебный подлог).



Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, в учреждениях и организациях любой формы собственности на 3 года с конфискацией всего принадлежащего на праве личной частной собственности имущества.



В ходе рассмотрения апелляционных жалоб адвоката и прокуратуры установлено местонахождение обвиняемого и, по ходатайству прокуратуры, судом вынесено решение об экстрадиции виновного лица.