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29.03.2020  19:43   

Рядом с АЗС в Песочине пылал автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел днем 28 марта.


// Facebook

На въезде в Песочин рядом с заправкой «Овис» сгорел легковой автомобиль.

Прибывшие на место пожарные потушили машину.

Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Официальная информация уточняется.

 



 

Тэги:  пожар, авто, харьков, сгорел автомобиль
 
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