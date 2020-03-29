Рядом с АЗС в Песочине пылал автомобиль (ВИДЕО)

Пожар произошел днем 28 марта.
На въезде в Песочин рядом с заправкой «Овис» сгорел легковой автомобиль.
Прибывшие на место пожарные потушили машину.
Видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
Официальная информация уточняется.
Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что запланированное не сегодня придется отложить до лучших времен.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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