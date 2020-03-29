Рядом с АЗС в Песочине пылал автомобиль (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 29 марта Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что запланированное не сегодня придется отложить до лучших времен.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.