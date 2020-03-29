29.03.2020 14:13

Женщина погибла, у мужчины ожоги: в Харькове сгорела квартира (ФОТО)

Причина пожара устанавливается.



// ГСЧС

Днем 27 марта произошел пожар в 3-этажном жилом доме по проспекту Гагарина, 205/1.



В комнате квартиры на втором этаже горели домашние вещи на площади около 6 кв.м.

Прибывшие наа тушение пожарные спасли владелца квартиры: мужчина 1975 года рождения получил ожоги 18% лица и верхних конечностей. Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Также было обнаружено тело женщины 1977 года рождения.



В течение получаса спасатели локализовали пожар, еще через час огонь был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.