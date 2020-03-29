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29.03.2020  14:13   

Женщина погибла, у мужчины ожоги: в Харькове сгорела квартира (ФОТО)

Причина пожара устанавливается.


// ГСЧС

Днем 27 марта произошел пожар в 3-этажном жилом доме по проспекту Гагарина, 205/1.

В комнате квартиры на втором этаже горели домашние вещи на площади около 6 кв.м.

Прибывшие наа тушение пожарные спасли владелца квартиры: мужчина 1975 года рождения получил ожоги 18% лица и верхних конечностей. Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Также было обнаружено тело женщины 1977 года рождения.

В течение получаса спасатели локализовали пожар, еще через час огонь был полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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