29.03.2020 12:24

Житель области устроил в квартире наркопритон

Во время обыска следователи обнаружили в доме мужчины наркотические вещества и использованные медицинские шприцы.



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В полицию обратился 61-летний житель города Первомайский. Мужчина сообщил, что его сосед длительное время изготавливает и принимает наркотические вещества. В его квартиру постоянно приходят подозрительные лица, которые оставляют в подъезде использованные шприцы.



Следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



На основании постановления Первомайского районного суда в квартире 42-летнего мужчины правоохранители провели обыск, во время которого изъяли кастрюлю с семенами мака, три бутылки различного объема с жидкостью темного цвета, шесть использованных медицинских шприцев, уксус и семян растительного происхождения, внешне похожие на семена конопли.



Изъятые вещества направлены на исследование.



В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленник предоставлял свою квартиру другим лицам для изготовления и употребления наркотических веществ.



В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается.