28.03.2020 18:31

На Московском проспекте Audi попал в аварию и сгорел (ФОТО)

В результате аварии незначительные телесные повреждения получили два человека.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии по проспекту Московскому поступило в полицию 28 марта около 13:00.



Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia», выполняя левый поворот, столкнулся с «Audi A6». От удара транспортное средство «Audi A6» загорелся.



Для ликвидации пожара на место происшествия был вызван наряд ГСЧС



В результате аварии травмы получили 27-летний водитель и 31-летняя женщина - пассажир сгоревшего авто. Их с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу.



Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.