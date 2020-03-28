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28.03.2020  18:31   

На Московском проспекте Audi попал в аварию и сгорел (ФОТО)

В результате аварии незначительные телесные повреждения получили два человека.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии по проспекту Московскому поступило в полицию 28 марта около 13:00.

Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia», выполняя левый поворот, столкнулся с «Audi A6». От удара транспортное средство «Audi A6» загорелся.

Для ликвидации пожара на место происшествия был вызван наряд ГСЧС

В результате аварии травмы получили 27-летний водитель и 31-летняя женщина - пассажир сгоревшего авто. Их с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков, пожар, загорелся автомобиль
 
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