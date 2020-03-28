На Московском проспекте Audi попал в аварию и сгорел (ФОТО)

В результате аварии незначительные телесные повреждения получили два человека.
Сообщение о происшествии по проспекту Московскому поступило в полицию 28 марта около 13:00.
Предварительно установлено, что 50-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia», выполняя левый поворот, столкнулся с «Audi A6». От удара транспортное средство «Audi A6» загорелся.
Для ликвидации пожара на место происшествия был вызван наряд ГСЧС
В результате аварии травмы получили 27-летний водитель и 31-летняя женщина - пассажир сгоревшего авто. Их с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу.
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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