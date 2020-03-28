28.03.2020 17:19

Мужчина утонул, спасая упавшего в воду ребенка

Скорая, прибывшая на вызов, только зафиксировала смерть.



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В пятницу на Алексеевском водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, который по неосторожности упал в воду.

Однако сам выплыть не смог, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.

Прибывная на место происшествия бригада скорой при осмотре установила очевидные признаки биологической смерти.

Ребенок остался жив, с ним все в порядке.