Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина утонул, спасая упавшего в воду ребенка
28.03.2020  17:19   

Мужчина утонул, спасая упавшего в воду ребенка

Скорая, прибывшая на вызов, только зафиксировала смерть.


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В пятницу на Алексеевском водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, который по неосторожности упал в воду.

Однако сам выплыть не смог, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.

Прибывная на место происшествия бригада скорой при осмотре установила очевидные признаки биологической смерти.

Ребенок остался жив, с ним все в порядке.

 

 

Тэги:  утонул, харьков
 
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