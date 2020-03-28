Мужчина утонул, спасая упавшего в воду ребенка

Скорая, прибывшая на вызов, только зафиксировала смерть.
В пятницу на Алексеевском водохранилище мужчина бросился спасать ребенка, который по неосторожности упал в воду.
Однако сам выплыть не смог, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.
Прибывная на место происшествия бригада скорой при осмотре установила очевидные признаки биологической смерти.
Ребенок остался жив, с ним все в порядке.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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