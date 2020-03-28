28.03.2020 14:33

Во время карантина мужчина нашел преступное занятие в лесу (ФОТО)

На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине за незаконную порубку деревьев.



// Нацполиция

Сотрудники Первомайского отдела полиции обнаружили 38-летнего мужчину, который осуществлял незаконную порубку деревьев на территории лесхоза возле села Парижское Первомайского района.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли бензопилу, полимерную бутылку с жидкостью, похожей на смазку, и 16 спиленных деревьев породы «ясень обыкновенный». Разрешения на вырубку у мужчины не было.



По словам злоумышленника, он решил вырубить несколько деревьев для собственного обогащения и в дальнейшем их продать.

По заключению судебно-экономической экспертизы злоумышленник своими действиями нанес государственному предприятию ущерб на сумму почти 47 000 гривен.



Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



26 марта мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.