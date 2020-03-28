Во время карантина мужчина нашел преступное занятие в лесу (ФОТО)

На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине за незаконную порубку деревьев.
Сотрудники Первомайского отдела полиции обнаружили 38-летнего мужчину, который осуществлял незаконную порубку деревьев на территории лесхоза возле села Парижское Первомайского района.
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли бензопилу, полимерную бутылку с жидкостью, похожей на смазку, и 16 спиленных деревьев породы «ясень обыкновенный». Разрешения на вырубку у мужчины не было.
По словам злоумышленника, он решил вырубить несколько деревьев для собственного обогащения и в дальнейшем их продать.
По заключению судебно-экономической экспертизы злоумышленник своими действиями нанес государственному предприятию ущерб на сумму почти 47 000 гривен.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
26 марта мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
влажность:
давление:
ветер: