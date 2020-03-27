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27.03.2020  16:47   

ДТП: странная авария на ХТЗ (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - авария.

На перекрестке Каркача и Луи Пастера серьезно пострадал автомобиль Жигули.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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