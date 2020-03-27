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27.03.2020  14:55   

Россиянин тайком пытался пробраться в Украину - комментарии пограничников

Нарушителя обнаружили с помощью камер наблюдения.


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Ведущие наблюдение за участком границы с помощью спец-камер пограничный наряд заметил движение неизвестного лица. Нарушитель направлялся с территории России в Украину. 

Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали гражданина РФ, 1993 года рождения. Он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Плетеневка.

За незаконное пересечение границы и нарушение правил пограничного режима мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

 

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, нарушитель, контрабанда
 
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