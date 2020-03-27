Россиянин тайком пытался пробраться в Украину - комментарии пограничников

Нарушителя обнаружили с помощью камер наблюдения.
Ведущие наблюдение за участком границы с помощью спец-камер пограничный наряд заметил движение неизвестного лица. Нарушитель направлялся с территории России в Украину.
Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали гражданина РФ, 1993 года рождения. Он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Плетеневка.
За незаконное пересечение границы и нарушение правил пограничного режима мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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