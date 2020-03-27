У экс-начальника милиции Харькова диагностировали COVID-19

В Украине положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Эпидемия усиливается и распространяется. Так, сегодня (27 марта - Ред.) Положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта, - написал он. - В том числе диагноз COVID-19 сегодня установлен заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко ".
Геращенко отметил, что состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.
"Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка должным образом продезинфицированы", - написал Геращенко.
Он добавил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
Справка: Крищенко был назначен на должность начальника Харьковского управления милиции 6 апреля 2014 . После образования Главного управления Национальной полиции в Харьковской области городское управление милиции было расформировано.
В декабре 2015 года Крищенко был назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
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