В ближнем пригороде Харькова спасатели ликвидировали пожар в частном доме (ФОТО)

26 марта в 11:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Орешкова-145, с. Васищево, Харьковский район области.
На ликвидацию пожара были направлены спасателей местной пожарной команды с. Васищево и подразделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия пожарных было установлено, что горят деревянные перекрытия комнаты и домашние вещи в частном доме. Площадь пожара составляла 100 кв.м.
Благодаря оперативным действиям спасателей, пожар был локализован в 12:23 и ликвидирован в 13:43 в масштабах, которые приобрело на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Сейчас причина пожара и ущерб устанавливается.
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