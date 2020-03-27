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27.03.2020  11:08   

ДТП с переворотом: на Алексеевке водитель слетел с трассы (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на 27 марта.


// Telegram

В сеть выложили видео с камеры наблюдения, на котором видно, как автомобиль на большой скорости не вписался в поворот, кувыркнулся и вылетел на газон.

Инцидент произошел ночью в районе круга 20 трамвая на Алексеевке.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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