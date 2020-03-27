ДТП с переворотом: на Алексеевке водитель слетел с трассы (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на 27 марта.
В сеть выложили видео с камеры наблюдения, на котором видно, как автомобиль на большой скорости не вписался в поворот, кувыркнулся и вылетел на газон.
Инцидент произошел ночью в районе круга 20 трамвая на Алексеевке.
Официальная информация уточняется.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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