27.03.2020 10:03

Пьяный водитель протаранил стену многоэтажки (ФОТО)

Авария произошла около часа ночи 26 марта на проспекте Победы, 66.



// Facebook

Водитель автомобиля Nissan не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал.



Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Nissan явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



На водителя автомобиля Nissan патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Материалы будут переданы в суд.