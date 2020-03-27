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27.03.2020  10:03   

Пьяный водитель протаранил стену многоэтажки (ФОТО)

Авария произошла около часа ночи 26 марта на проспекте Победы, 66.


// Facebook

Водитель автомобиля Nissan не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Nissan явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На водителя автомобиля Nissan патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Материалы будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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