На пешеходном переходе возле Острова на Журавлевке Subaru врезался в микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла в час пик четверга.
26 марта около 17:40 минут патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Героев труда, 2/48в.
По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru нарушил п. 12.1 и п. 13.1 ПДД Украины (несоблюдение скорости и дистанции) и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Subaru патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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