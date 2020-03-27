Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе возле Острова на Журавлевке Subaru врезался в микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)
27.03.2020  09:49   

На пешеходном переходе возле Острова на Журавлевке Subaru врезался в микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла в час пик четверга.


// Facebook

26 марта около 17:40 минут патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Героев труда, 2/48в.

По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru нарушил п. 12.1 и п. 13.1 ПДД Украины (несоблюдение скорости и дистанции) и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Subaru патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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