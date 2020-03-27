На Салтовке ночью сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Официальная информация уточняется.
Пожар произошел возле дома 158 по проспекту Тракторостроитеелей, сообщают соцсети.
Они же разместили видео инцидента.
«Если вы еще не спите, то вот вам ночное файр-шоу с пр. Тракторостроителей, 158
Автомобиль сгорел полностью, стоящая по соседству машину закоптила, но не загорелась. Пожарные сработали быстро», – подписан пост с видео .
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