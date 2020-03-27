27.03.2020 08:29

На Салтовке ночью сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Официальная информация уточняется.



// Facebook

Пожар произошел возле дома 158 по проспекту Тракторостроитеелей, сообщают соцсети.

Они же разместили видео инцидента.

«Если вы еще не спите, то вот вам ночное файр-шоу с пр. Тракторостроителей, 158

Автомобиль сгорел полностью, стоящая по соседству машину закоптила, но не загорелась. Пожарные сработали быстро», – подписан пост с видео .