Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке ночью сгорел автомобиль (ВИДЕО)
27.03.2020  08:29   

На Салтовке ночью сгорел автомобиль (ВИДЕО)

Официальная информация уточняется.


// Facebook

Пожар произошел возле дома 158 по проспекту Тракторостроитеелей, сообщают соцсети.

Они же разместили видео инцидента.

«Если вы еще не спите, то вот вам ночное файр-шоу с пр. Тракторостроителей, 158

Автомобиль сгорел полностью, стоящая по соседству машину закоптила, но не загорелась. Пожарные сработали быстро», – подписан пост с видео  .

Тэги:  сгорел автомобиль, пожар, харьков, авто, салтовка
 
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