26.03.2020 17:51

Груженый наркосбьтчик пойман у ТРЦ на Салтовке (ФОТО)

В Харькове полиция задержала наркосбытчика.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, разоблачили злоумышленника 25 марта 2020 года сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области у торгово-развлекательного комплекса по улице Академика Павлова. Полицейские обнаружили у мужчины 10 пакетов с наркотическими средствами.

Мужчина пояснил, что длительное время работает курьером на интернет-магазин и осуществляет распространение наркосредств наркозависимым лицам.

Полицейские изъяли у злоумышленника мобильный телефон, банковские карточки, на которые он получал деньги за распространения наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины полицейские изъялы около 120 граммов метадона, 25 граммов психотропного вещества PVP и около 30 граммов амфетамина и каннабиса.

Наркотические вещества направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают источник и канал поставки наркосредств, проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к организации и деятельности вышеуказанной интернет-магазине.