Главная Новости Криминал и происшествия Обошлось без последствий: фура стукнула колонку на заправке (ФОТО)
26.03.2020  16:11   

Обошлось без последствий: фура стукнула колонку на заправке (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Московском проспекте - небольшая авария, которая могла обернуться более серьезными последствиями.

Здесь, на заправке БРСМ, фура чуть не снесла колонку.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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