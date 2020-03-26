Обошлось без последствий: фура стукнула колонку на заправке (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Московском проспекте - небольшая авария, которая могла обернуться более серьезными последствиями.
Здесь, на заправке БРСМ, фура чуть не снесла колонку.
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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