26.03.2020 16:11

Обошлось без последствий: фура стукнула колонку на заправке (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Московском проспекте - небольшая авария, которая могла обернуться более серьезными последствиями.

Здесь, на заправке БРСМ, фура чуть не снесла колонку.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.