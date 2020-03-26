26.03.2020 15:25

Задымление в жилом доме вынудило пожарных применить спецсредства для защиты органов дыхания (ФОТО)

25 марта в 13:02 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в с. Липцы, по ул. Полевой, 4.



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На ликвидацию пожара были направлены 3 отделения спасателей: с 33-го пожарно-спасательного поста с. Липцы, а также и с 22 и 18-й пожарно-спасательных частей города Харькова.

На момент прибытия спасателей, огнем был охвачен жилой дом на площади 130 м.кв. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания на сжатом воздухе.

В 13:50 пожар был локализован, а в 16:30 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.