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26.03.2020  13:31   

Разломал дверь и обокрал офис: копы поймали рецидивиста (ФОТО)

Харьковские полицейские задержали вора.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информацию о срабатывании сигнализации в магазине по проспекту Индустриальному поступило на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области в 05:10.
 
Наряд группы задержания прибыл по указанному адресу в считанные минуты. На месте происшествия полицейские увидели повреждены входные металлопластиковые двери и открытое окно, через которое и пытался убежать правонарушитель. 
 
Полицейские задержали мужчину.  Выяснилось, что молодой человек повредил входную дверь в помещение, где находится несколько офисов.
 
Как установили полицейские, мужчина уже имел проблемы с законом и был ранее судим за аналогичные преступления.
 
Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишение свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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