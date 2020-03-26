26.03.2020 13:31

Разломал дверь и обокрал офис: копы поймали рецидивиста (ФОТО)

Харьковские полицейские задержали вора.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информацию о срабатывании сигнализации в магазине по проспекту Индустриальному поступило на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области в 05:10.

Наряд группы задержания прибыл по указанному адресу в считанные минуты. На месте происшествия полицейские увидели повреждены входные металлопластиковые двери и открытое окно, через которое и пытался убежать правонарушитель.

Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что молодой человек повредил входную дверь в помещение, где находится несколько офисов.

Как установили полицейские, мужчина уже имел проблемы с законом и был ранее судим за аналогичные преступления.

Сведения о событии Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишение свободы.