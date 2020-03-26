СБУ блокировала в Харькове масштабное изготовление и реализацию контрафактных лекарств (ФОТО)

26.03.2020 13:23

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины блокировали деятельность группы лиц, причастных к подпольному изготовлению и реализации в различных регионах страны фальсифицированных медицинских препаратов.

По данным предварительного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств.

Установлено, что с 2016 года дельцы организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств. Цех, где происходило изготовление подделки из сырья сомнительного происхождения, они обустроили в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет ресурсы и аптечные сети.

По предварительным подсчетам ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 000 000 гривен.

Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харькове.

Во время следственных действий по адресам проживания участников группы, а также по месту производства фальсификата правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанным объявлено о подозрениях. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, задействованных в противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с Киевской местной прокуратурой № 7.