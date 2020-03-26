Взрывотехники разминировали лесополосу вдоль оживленной трассы (ФОТО)

Первомайский район: пиротехники ГСЧС обезвредили 27 боеприпасов времен Второй мировой войны
25 марта пиротехническая группа Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины провела пиротехнические работы и обследования территории вокруг места обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны в лесополосе вблизи трассы Харьков-Павлоград Первомайского района Харьковской области.
Всего пиротехники насчитали 27 взрывоопасных предметов: 3 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, а также минометные мины диаметром 50 мм в количестве 24 единицы. Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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