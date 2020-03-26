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26.03.2020  12:34   

Взрывотехники разминировали лесополосу вдоль оживленной трассы (ФОТО)

Первомайский район: пиротехники ГСЧС обезвредили 27 боеприпасов времен Второй мировой войны


://kh.dsns.gov.ua

25 марта пиротехническая группа Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины провела пиротехнические работы и обследования территории вокруг места обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны в лесополосе вблизи трассы Харьков-Павлоград Первомайского района Харьковской области.

Всего пиротехники насчитали 27 взрывоопасных предметов: 3 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, а также минометные мины диаметром 50 мм в количестве 24 единицы. Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  разминирование, лесополоса, харьковщина, взрывотехники
 
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