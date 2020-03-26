В Харковском пригороде женщина обожгла 80% тела, бросившись самостоятельно тушить мебель (ФОТО)

25 марта в 20:30 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: Волчанский район, с. Вильча, ул. Вишневая, 19.
На ликвидацию пожара направили отделения пожарно-спасательной службы из города Волчанск и местную пожарную команду с. Вильча. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены коридор и комната жилого дома на площади 22 кв.м.
В 20:55 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован. На пожаре пострадал хозяйка дома, женщина 1968 года рождения, которая пыталась самостоятельно потушить пламя. Ее с диагнозом ожоги тела 80% 3-4 ст. были госпитализированы в ожоговый центр города Харькова.
Причина возникновения пожара: короткое замыкание электросети настольной лампы.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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