Главная Новости Криминал и происшествия В Харковском пригороде женщина обожгла 80% тела, бросившись самостоятельно тушить мебель (ФОТО)
26.03.2020  12:21   

В Харковском пригороде женщина обожгла 80% тела, бросившись самостоятельно тушить мебель (ФОТО)

25 марта в 20:30 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: Волчанский район, с. Вильча, ул. Вишневая, 19.


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На ликвидацию пожара направили отделения пожарно-спасательной службы из города Волчанск и местную пожарную команду с. Вильча. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены коридор и комната жилого дома на площади 22 кв.м.

В 20:55 пожар был локализован, а в 22:10 полностью ликвидирован. На пожаре пострадал хозяйка дома, женщина 1968 года рождения, которая пыталась самостоятельно потушить пламя. Ее с диагнозом ожоги тела 80% 3-4 ст. были госпитализированы в ожоговый центр города Харькова.  

Причина возникновения пожара: короткое замыкание электросети настольной лампы.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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