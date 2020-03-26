26.03.2020 09:05

Мошенники спекулируют на продаже масок и антисептиков

Маски и антисептики уже начали продавать в интернете мошенники. Украинцы платят деньги, но необходимые в условиях карантина средства не получают. Как не попасть на недобросовестных продавцов?



// izvestia.kharkov.ua

Эпидемией коронавируса уже успели воспользоваться мошенники. В интернете начала появляться ложная информация о заболевании и фейковые объявления о продаже медицинских средств.



О типичных случаях мошенничества во время эпидемии сообщают в киберполиции.



Сейчас самыми распространенными попытками обмануть людей являются:



- Рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсации (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса)



- Распространение фейков с целью распространения паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина.



Через форму обратной связи к киберполиции поступают обращения относительно спекуляции на товарах первой необходимости во время карантина, а именно масок и антисептиков. Граждане перечисляют подписку, однако товар не получают.



Киберполиции фиксирует увеличение заявлений граждан, поступающих через форму обратной связи, о мошеннических действиях при попытке покупки товаров индивидуальной защиты. Граждане находят объявления по поводу продажи масок и дезинфицирующих средств на сайтах объявлений и в социальных сетях. Обычно продавцы этих товаров требуют предоплату. После получения денег они удаляют свои объявления и исчезают. Таким образом украинцы остаются без денег и товара.



Правоохранители призывают покупать товар на проверенных ресурсах, без предоплаты. При обнаружении случаев мошенничества граждане могут звонить на горячую линия киберполиции по телефону 0800505170.