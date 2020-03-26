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26.03.2020  09:05   

Мошенники спекулируют на продаже масок и антисептиков

Маски и антисептики уже начали продавать в интернете мошенники. Украинцы платят деньги, но необходимые в условиях карантина средства не получают. Как не попасть на недобросовестных продавцов?


// izvestia.kharkov.ua

Эпидемией коронавируса уже успели воспользоваться мошенники. В интернете начала появляться ложная информация о заболевании и фейковые объявления о продаже медицинских средств.
 
О типичных случаях мошенничества во время эпидемии сообщают в киберполиции.
 
Сейчас самыми распространенными попытками обмануть людей являются:
 
- Рассылка СМС и телефонные звонки о государственных компенсации (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса)
 
- Распространение фейков с целью распространения паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина.
 
Через форму обратной связи к киберполиции поступают обращения относительно спекуляции на товарах первой необходимости во время карантина, а именно масок и антисептиков. Граждане перечисляют подписку, однако товар не получают.
 
Киберполиции фиксирует увеличение заявлений граждан, поступающих через форму обратной связи, о мошеннических действиях при попытке покупки товаров индивидуальной защиты. Граждане находят объявления по поводу продажи масок и дезинфицирующих средств на сайтах объявлений и в социальных сетях. Обычно продавцы этих товаров требуют предоплату. После получения денег они удаляют свои объявления и исчезают. Таким образом украинцы остаются без денег и товара.
 
Правоохранители призывают покупать товар на проверенных ресурсах, без предоплаты. При обнаружении случаев мошенничества граждане могут звонить на горячую линия киберполиции по телефону 0800505170.

Тэги:  мошенники, маска, интернет, коронавирус, карантин
 
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