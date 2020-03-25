25.03.2020 13:49

Мужчину выбросило из окна: информация полиции о взрыве под Харьковом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 березня 2020 года в 07:05 в дежурную часть Змиевского отдела поступила информация от оператора «102» о том, что в поселке Слобожанской в ​​квартире пятиэтажного дома произошел взрыв. В результате мужчину выбросило из окна.

На улицу Строительную выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, на месте происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже, произошел взрыв бытового газа. Полицейские эвакуировали жителей дома. Газо- и тепло снабжения в подъезд дома приостановлено.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишение свободы. Все обстоятельства устанавливаются.