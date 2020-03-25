Главная Новости Криминал и происшествия Мужчину выбросило из окна: информация полиции о взрыве под Харьковом (ФОТО)
25.03.2020  13:49   

Мужчину выбросило из окна: информация полиции о взрыве под Харьковом (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 березня 2020 года в 07:05  в дежурную часть Змиевского отдела поступила информация от оператора «102» о том, что в поселке Слобожанской в ​​квартире пятиэтажного дома произошел взрыв.  В результате мужчину выбросило из окна.
 
 На улицу Строительную выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа.
 
 По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, на месте происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что в однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже, произошел взрыв бытового газа.  Полицейские эвакуировали жителей дома.  Газо- и тепло снабжения в подъезд дома приостановлено.
 
 Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишение свободы.  Все обстоятельства устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв, квартира, харьков, змиев, слобожанский
 
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