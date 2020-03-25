Два подпольных казино и зал игровых автоматов закрыли в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

Нелегальные учреждения находились на Московском проспекте, Гимназической набережной и улицы Сумской.
21 марта правоохранители провели санкционированные обыски по трем адресам, в результате чего обнаружили и изъяли: 10 столов для игры в покер и "Блэк Джек", 7 рулеток, одна из которых - электронная, 8 игровых автоматов, более 15 000 игровых фишек, 14 ноутбуков, 15 системных блоков, 11 мониторов, игровые устройства и другое оборудование.
Также в одном из казино полицейские обнаружили охотничье ружье и 70 патронов без соответствующих документов.
Мероприятия проводились полицейскими Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР Нацполиции Украины совместно со следователями Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время следственные действия продолжаются, полицейский принимаются меры по установлению организаторов незаконных игорных заведений.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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