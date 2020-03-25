Харьковские взрывотехники собирали мины в огороде - как картошку

Лозовский район: пиротехники харьковского отряда ГСЧС обезвредили 78 боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в поле местными жителями.
24 марта пиротехническая группа Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины провела пиротехнические работы и обследования территории вокруг места обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. Боеприпасы были обнаружены днями ранее в поле местными жителями.
Всего пиротехники насчитали 78 взрывоопасных предметов:
а также минометные мины
Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажность:
давление:
ветер: