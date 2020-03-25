Харьковские взрывотехники собирали мины в огороде - как картошку

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 25 марта Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 марта В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.