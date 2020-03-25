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25.03.2020  12:34   

Харьковские взрывотехники собирали мины в огороде - как картошку

Лозовский район: пиротехники харьковского отряда ГСЧС обезвредили 78 боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в поле местными жителями.


://kh.dsns.gov.ua

24 марта пиротехническая группа Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины провела пиротехнические работы и обследования территории вокруг места обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. Боеприпасы были обнаружены днями ранее в поле местными жителями.

Всего пиротехники насчитали 78 взрывоопасных предметов:

  • 55 артиллерийских артснарядов калибра 37 мм,
  • 4 - калибра 76 мм,
  • 5 - калибра 45 мм,  

а также минометные мины

  • диаметром 81 мм в количестве 9 единиц  
  • диаметром 50 мм в количестве 5 единиц. 

Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
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