25.03.2020 08:55

Председателя сельсовета на Харьковщине суд оштрафовал за распределение премий

Волчанский районный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и признал виновным председателя одного из сельских советов Волчанского района Харьковской области в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.



//podrobnosti.ua

Председатель одного из сельских советов Волчанского района не сообщил НАЗК о наличии у него реального конфликта интересов и совершил действия в условиях реального конфликта интересов при подписании и принятия двадцати указаний относительно премирования работников указанной сельского совета, включая себя, имея в данном вопросе частный интерес (п.1-4 ч.1 ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», ч.1,2 ст.172-7 КУоАП).



В связи с нарушением Закона Украины «О предотвращении коррупции» Управлением стратегических расследований Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по чиновника составлено 40 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч.1,2 ст. 172-7 КУоАП.



Постановлением Волчанского районного суда Харьковской области на указанного председателя сельского совета наложено взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен.