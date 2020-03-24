Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно - мошенники и провокаторы от коронавируса
24.03.2020  19:48   

Осторожно - мошенники и провокаторы от коронавируса

Киберполицейские удалили около 80 фейков о пандемии.


//dneprovec.by
Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка постоянно выявляют в сети Интернет информацию о пандемии коронавирус.
 
К сервисной службе киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях при покупке средств индивидуальной защиты.
 
С начала карантина сотрудники киберполиции предоставляют разъяснения и консультации гражданам, а также фиксируют соответствующие правонарушения.
 
Во время мониторинга всемирной паутины выявлено около 170 фактов размещения на информресурсах ложной или провокационной информации о пандемии.
 
Киберполиция идентифицирует лиц, которые распространяют фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений.
 
В отношении же граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности: на это время таких 24.
 
Кроме этого, к сервисной службе киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действий при продаже средств индивидуальной защиты, а именно масок и антисептиков.
 
Соответствующие объявления граждане находят в социальных сетях, мессенджерах и на профильных интернет-площадках. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают. Поэтому киберполиция советует покупать товары только на проверенных ресурсах.
 
Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции на электронный адрес [email protected] или по номеру 0-800-50-51-70.
 
Берегите себя, соблюдайте карантинных мероприятий, сохраняйте спокойствие и не паникуйте!
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, карантин, коронавирус, харьков, афера, обмна
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Криминал и происшествия Дело на миллион: присвоила деньги вкладчика и подделала документы 13.03 Криминал и происшествия Халатность стоимостью 8 миллионов: чиновнику сообщили о подозрении (ФОТО, Обновлено) 13.03 Криминал и происшествия Убытки на 10 миллионов: сообщено о подозрении еще четырем чиновникам
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 