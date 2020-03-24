24.03.2020 19:48
Осторожно - мошенники и провокаторы от коронавируса
Киберполицейские удалили около 80 фейков о пандемии.
//dneprovec.by
Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка постоянно выявляют в сети Интернет информацию о пандемии коронавирус.
К сервисной службе киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях при покупке средств индивидуальной защиты.
С начала карантина сотрудники киберполиции предоставляют разъяснения и консультации гражданам, а также фиксируют соответствующие правонарушения.
Во время мониторинга всемирной паутины выявлено около 170 фактов размещения на информресурсах ложной или провокационной информации о пандемии.
Киберполиция идентифицирует лиц, которые распространяют фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений.
В отношении же граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности: на это время таких 24.
Кроме этого, к сервисной службе киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действий при продаже средств индивидуальной защиты, а именно масок и антисептиков.
Соответствующие объявления граждане находят в социальных сетях, мессенджерах и на профильных интернет-площадках. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают. Поэтому киберполиция советует покупать товары только на проверенных ресурсах.
Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции на электронный адрес [email protected]
или по номеру 0-800-50-51-70.
Берегите себя, соблюдайте карантинных мероприятий, сохраняйте спокойствие и не паникуйте!