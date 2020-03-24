24.03.2020 19:48

Осторожно - мошенники и провокаторы от коронавируса

Киберполицейские удалили около 80 фейков о пандемии.



//dneprovec.by

Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка постоянно выявляют в сети Интернет информацию о пандемии коронавирус.

К сервисной службе киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях при покупке средств индивидуальной защиты.

С начала карантина сотрудники киберполиции предоставляют разъяснения и консультации гражданам, а также фиксируют соответствующие правонарушения.

Во время мониторинга всемирной паутины выявлено около 170 фактов размещения на информресурсах ложной или провокационной информации о пандемии.

Киберполиция идентифицирует лиц, которые распространяют фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений.

В отношении же граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности: на это время таких 24.

Кроме этого, к сервисной службе киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действий при продаже средств индивидуальной защиты, а именно масок и антисептиков.

Соответствующие объявления граждане находят в социальных сетях, мессенджерах и на профильных интернет-площадках. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают. Поэтому киберполиция советует покупать товары только на проверенных ресурсах.

Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции на электронный адрес [email protected] или по номеру 0-800-50-51-70.

Берегите себя, соблюдайте карантинных мероприятий, сохраняйте спокойствие и не паникуйте!