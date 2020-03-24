Девять раз обокрал одну дачу: копы поймали воришку (ФОТО)

24.03.2020 18:19

Полицейские уличили жителя Харьковщины, отличившегося редким постоянством.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце февраля в Волчанский отдел полиции обратился 42-летний харьковчанин.

Мужчина заявил о том, что из его дачи, расположенной в поселке Старый Салтов, исчезли вещи. Также мужчина обнаружил следы взлома на двери квартиры.

В ходе проведения расследования сотрудники сектора криминальной полиции Волчанского отдела установили лицо, причастное к кражам.

Им оказался 36-летний житель района, ранее судимый за имущественные преступления.

Как выяснилось, мужчина с начала 2020 года неоднократно совершал кражи из домовладений заявителя.

Его добычей стали газовые баллоны, изделия из металла, посуда.

Часть вещей злоумышленник продал, остальные возвращена потерпевшему.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишений свободы на срок от 3 до 6 лет.

В настоящее время мужчине сообщений в Подозрение в совершении преступлений, следственные действия продолжаются.