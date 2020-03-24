Харьковские пограничники наткнулись на ящики с дымовыми шашками (ФОТО)

Контрабандисты пытались скрытно перебросить товар в Россию, в обход пунктов пропуска
Во время патрулирования участка границы в районе населенного пункта Сотницкий Казачок погоаничный наряд обнаружил три ящика и один мешок. Вещи находились находились неподалеку от государственной границы.
Осмотрев ящики правоохранители обнаружили в них дымовые шашки, которые используются для борьбы с кротами. В мешке находилась одежда.
Сейчас товар, который, вероятно, должен был быть незаконно перемещен из Украины в Россию изъят и будет переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Продолжаются мероприятия по установлению владельца.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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