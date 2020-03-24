Харьковские пограничники наткнулись на ящики с дымовыми шашками (ФОТО)

24.03.2020 17:52

Контрабандисты пытались скрытно перебросить товар в Россию, в обход пунктов пропуска

Во время патрулирования участка границы в районе населенного пункта Сотницкий Казачок погоаничный наряд обнаружил три ящика и один мешок. Вещи находились находились неподалеку от государственной границы.

Осмотрев ящики правоохранители обнаружили в них дымовые шашки, которые используются для борьбы с кротами. В мешке находилась одежда.

Сейчас товар, который, вероятно, должен был быть незаконно перемещен из Украины в Россию изъят и будет переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Продолжаются мероприятия по установлению владельца.