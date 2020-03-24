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24.03.2020  17:52   

Харьковские пограничники наткнулись на ящики с дымовыми шашками (ФОТО)

Контрабандисты пытались скрытно перебросить товар в Россию, в обход пунктов пропуска


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Во время патрулирования участка границы в районе населенного пункта Сотницкий Казачок погоаничный наряд обнаружил три ящика и один мешок. Вещи находились находились неподалеку от государственной границы.

Осмотрев ящики правоохранители обнаружили в них дымовые шашки, которые используются для борьбы с кротами. В мешке находилась одежда.

Сейчас товар, который, вероятно, должен был быть незаконно перемещен из Украины в Россию изъят и будет переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Продолжаются мероприятия по установлению владельца.

 

 

Источник:   Восточное региональное Управление ГНСУ
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, деньги, контрабанда
 
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