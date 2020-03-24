24.03.2020 15:48

ЧП на Алексеевке: разбил пять машин и скрылся (ВИДЕО)

Водиле элитного авто устроил автокорриду на Алексеевке.



//t.me

Как информируют очевидцы из социальной сети, на Людвига Свободы, 26 - ЧП.

Здесь, во дворе Lexus разбил пять припаркованных машин и пытался скрыться.

Люди догнали его в соседнем дворе.

Водитель машины технично исчез в неизвестном направлении.