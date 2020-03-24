ЧП на Алексеевке: разбил пять машин и скрылся (ВИДЕО)

Водиле элитного авто устроил автокорриду на Алексеевке.
Как информируют очевидцы из социальной сети, на Людвига Свободы, 26 - ЧП.
Здесь, во дворе Lexus разбил пять припаркованных машин и пытался скрыться.
Люди догнали его в соседнем дворе.
Водитель машины технично исчез в неизвестном направлении.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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