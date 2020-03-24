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24.03.2020  15:48   

ЧП на Алексеевке: разбил пять машин и скрылся (ВИДЕО)

Водиле элитного авто устроил автокорриду на Алексеевке.


//t.me

Как информируют очевидцы из социальной сети, на Людвига Свободы, 26 - ЧП.

Здесь, во дворе Lexus разбил пять припаркованных машин и пытался скрыться.

Люди догнали его в соседнем дворе.

Водитель машины технично исчез в неизвестном направлении.

Тэги:  дтп, авария, харьков, разбил пять машин
 
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