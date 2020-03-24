Пожар оставил без жилья семью на Изюмщине (ФОТО)

24 марта в 9:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Изюмский район, с. Студенок, ул. Славяногорска, 58.
По прибытию к месту вызова подразделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горел дом на площади 100 кв.м. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 10:45. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:50.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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