24.03.2020 15:51

Пожар оставил без жилья семью на Изюмщине (ФОТО)

24 марта в 9:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Изюмский район, с. Студенок, ул. Славяногорска, 58.



://kh.dsns.gov.ua

По прибытию к месту вызова подразделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горел дом на площади 100 кв.м. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 10:45. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:50.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.