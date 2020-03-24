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24.03.2020  15:51   

Пожар оставил без жилья семью на Изюмщине (ФОТО)

24 марта в 9:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Изюмский район, с. Студенок, ул. Славяногорска, 58.


://kh.dsns.gov.ua

По прибытию к месту вызова подразделения 28-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горел дом на площади 100 кв.м. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 10:45. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 12:50.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьковщина, пострадавшие
 
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