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24.03.2020  16:35   

«Невнимательного» таможенника ждет суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении служащего, который нанес государству ущерб на сумму 540 тыс. грн.


//khar.gp.gov.ua

Главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни, поспособствовав в неуплате предприятием ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, совершил растаможку оборудования по заведомо неправильному коду классификации товара.

В результате действий указанного лица государству нанесен ущерб на сумму 540 тыс. грн.

В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершении служащим уголовного преступления.

Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - ГУВБ ГФС Украины.

Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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