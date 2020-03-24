24.03.2020 16:35

«Невнимательного» таможенника ждет суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении служащего, который нанес государству ущерб на сумму 540 тыс. грн.



//khar.gp.gov.ua

Главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни, поспособствовав в неуплате предприятием ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, совершил растаможку оборудования по заведомо неправильному коду классификации товара.



В результате действий указанного лица государству нанесен ущерб на сумму 540 тыс. грн.



В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершении служащим уголовного преступления.



Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - ГУВБ ГФС Украины.



Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.