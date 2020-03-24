«Невнимательного» таможенника ждет суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении служащего, который нанес государству ущерб на сумму 540 тыс. грн.
Главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни, поспособствовав в неуплате предприятием ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, совершил растаможку оборудования по заведомо неправильному коду классификации товара.
В результате действий указанного лица государству нанесен ущерб на сумму 540 тыс. грн.
В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о совершении служащим уголовного преступления.
Досудебное расследование осуществляло территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - ГУВБ ГФС Украины.
Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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