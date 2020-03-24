24.03.2020 15:32

Пьяное лобовое ДТП: копы замерили дозу алкоголя в крови водителя

Вину водителя определит суд.



// Патрульная полиция

Напомним, около полудня на улице Холмогирской, 1 произошло ДТП.



По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 2410 нарушил пункт 11.3 и 2.9.А ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Citroen.

В результате ДТП никто не пострадал.



Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ГАЗ явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 2.54 промилле алкоголя в крови.



На нарушителя патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд.