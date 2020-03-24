Пьяное лобовое ДТП: копы замерили дозу алкоголя в крови водителя

Вину водителя определит суд.
Напомним, около полудня на улице Холмогирской, 1 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 2410 нарушил пункт 11.3 и 2.9.А ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Citroen.
В результате ДТП никто не пострадал.
Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ГАЗ явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 2.54 промилле алкоголя в крови.
На нарушителя патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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