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24.03.2020  15:32   

Пьяное лобовое ДТП: копы замерили дозу алкоголя в крови водителя

Вину водителя определит суд.


// Патрульная полиция

Напомним, около полудня на улице Холмогирской, 1 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 2410 нарушил пункт 11.3 и 2.9.А ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Citroen.

В результате ДТП никто не пострадал.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля ГАЗ явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 2.54 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Материалы будут переданы в суд.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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