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24.03.2020  14:49   

Баловался травкой: мужчину лишили наркотических запасов (ФОТО)

Под Харьковом полицейские изъяли наркотические вещества.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время санкционированного обыска в домохозяйстве 37-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили пластиковые бутылки с веществом бурого цвета, медицинские шприцы и пакеты, в которых находились семена мака.
 
Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства и на основании постановления Красноградского районного суда.
 
сотрудники Красноградского отдела полции вещественные доказательстав изъяли и направили на экспертизу.
 
Досудебное расследование по уголовным производством, открытым по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, преступление, харьков
 
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