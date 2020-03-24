24.03.2020 14:49

Баловался травкой: мужчину лишили наркотических запасов (ФОТО)

Под Харьковом полицейские изъяли наркотические вещества.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время санкционированного обыска в домохозяйстве 37-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили пластиковые бутылки с веществом бурого цвета, медицинские шприцы и пакеты, в которых находились семена мака.

Следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства и на основании постановления Красноградского районного суда.

сотрудники Красноградского отдела полции вещественные доказательстав изъяли и направили на экспертизу.

Досудебное расследование по уголовным производством, открытым по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.