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24.03.2020  14:51   

Полицейские нашли мертвой женщину, которая находилась в розыске как пропавшая без вести

Родственники и силовики Харьковщины разыскивали пропавшую пенсионерку с конца февраля.


://facebook.com/pervomajskijvp

О том, что 85-летняя жительница города Первомайского 29 февраля около 14:00 ушла из дома и не вернулась, заявили в полицию ее родственники.
Тело погибшей 21 марта около 12:00 обнаружил 64-летний местный житель и сообщил районную полицию.
Выездом на место сотрудники Первомайского отдела полиции установили, что умершей является 85-летняя пенсионерка, которая находилась в розыске. 

По словам судебно-медицинского эксперта, женщина умерла примерно три недели назад. 

Тело погибшей без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "бесследно исчезла". 

Источник:   Первомайский отдел полиции ГУНП в Харьковской области
 Тэги:  полиция, розыск, харьковщина, труп, без вести
 
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