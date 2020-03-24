ДТП: на Старой Салтовке не разминулись легковушки (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 марта День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 марта Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.