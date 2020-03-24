ДТП: на Старой Салтовке не разминулись легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на перекрёсткн улицы Халтурина и проспекта Ландау - ДТП.
Здесь стокнулись два авто.
Стукнулись не сильно, решают всё без копов.
Во всяком случае, пока.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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