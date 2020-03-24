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24.03.2020  14:19   

ДТП: на Старой Салтовке не разминулись легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на перекрёсткн улицы Халтурина и проспекта Ландау - ДТП.

Здесь стокнулись два авто.

Стукнулись не сильно, решают всё без копов.

Во всяком случае, пока.

Тэги:  дтп, авария, харьков, старая салтовка
 
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