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24.03.2020  14:31   

На парковке возле многоэтажки Renault въехал в Volkswagen (ФОТО)

Авария произошла на Новых домах днем 24 марта.


// Telegram

На внутриквартальной дороге по улице Рыбалко столкнулись Renault Duster и Volkswagen.

По словам очевидцев, «француз» выезжал с парковки и задел припаркованный автомобиль.

Тэги:  дтп, харьков
 
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