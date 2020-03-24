На парковке возле многоэтажки Renault въехал в Volkswagen (ФОТО)

Авария произошла на Новых домах днем 24 марта.
На внутриквартальной дороге по улице Рыбалко столкнулись Renault Duster и Volkswagen.
По словам очевидцев, «француз» выезжал с парковки и задел припаркованный автомобиль.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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