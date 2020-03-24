24.03.2020 13:53

Харьковский погранотряд задержал «международного бомжа»

Пешеход-нарушитель государственной границы Украины назвался «лицом без гражданства».



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23 марта пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу в районе населенного пункта Отрадное.

Он двигался пешком из России в Украину в обход функционирующих пунктов пропуска.

Документов при себе задержанный не имел. По его словам он является лицом без гражданства.