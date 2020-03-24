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24.03.2020  13:53   

Харьковский погранотряд задержал «международного бомжа»

Пешеход-нарушитель государственной границы Украины назвался «лицом без гражданства».


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23 марта пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу в районе населенного пункта Отрадное.

Он двигался пешком из России в Украину в обход функционирующих пунктов пропуска. 

Документов при себе задержанный не имел. По его словам он является лицом без гражданства.

За незаконное пересечение границы и нарушение правил карантина мужчине грозит административная ответственность.

Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.

 

Источник:   Харьковский погранотряд
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, деньги, контрабанда
 
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