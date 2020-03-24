Харьковский погранотряд задержал «международного бомжа»

Пешеход-нарушитель государственной границы Украины назвался «лицом без гражданства».
23 марта пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу в районе населенного пункта Отрадное.
Он двигался пешком из России в Украину в обход функционирующих пунктов пропуска.
Документов при себе задержанный не имел. По его словам он является лицом без гражданства.
За незаконное пересечение границы и нарушение правил карантина мужчине грозит административная ответственность.
Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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