Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно - воры: преступников на ХТЗ карантин не пугает (ВИДЕО)
24.03.2020  13:38   

Осторожно - воры: преступников на ХТЗ карантин не пугает (ВИДЕО)

То, что многие харьковчане, из-за коронавируса, сейчас находятся дома, воров не останавливает.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, с утра пораньше воры проверяют возможность обчистить квартиры.

Активность их не снижается и во время карантина.

Так, джентльмен удачи утром зондировал возможность обокрасть квартиру на Франтишека Крала.

Не стоит забывать о замке. Закрывайте двери.

Тэги:  карантин, воры, коронавирус, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.03 Общество Низка відділень «Мегабанку» призупинила роботу через карантин 24.03 Общество Харьков во время карантина (ФОТОРЕПОРТАЖ)   24.03 Криминал и происшествия Осторожно - мошенники и провокаторы от коронавируса
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 