Осторожно - воры: преступников на ХТЗ карантин не пугает (ВИДЕО)

То, что многие харьковчане, из-за коронавируса, сейчас находятся дома, воров не останавливает.
Как информируют пользователи соцсети, с утра пораньше воры проверяют возможность обчистить квартиры.
Активность их не снижается и во время карантина.
Так, джентльмен удачи утром зондировал возможность обокрасть квартиру на Франтишека Крала.
Не стоит забывать о замке. Закрывайте двери.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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