24.03.2020 13:38

Осторожно - воры: преступников на ХТЗ карантин не пугает (ВИДЕО)

То, что многие харьковчане, из-за коронавируса, сейчас находятся дома, воров не останавливает.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, с утра пораньше воры проверяют возможность обчистить квартиры.

Активность их не снижается и во время карантина.

Так, джентльмен удачи утром зондировал возможность обокрасть квартиру на Франтишека Крала.

Не стоит забывать о замке. Закрывайте двери.