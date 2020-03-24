ДТП: тройной автопоцелуй у моста (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в районе велозавода - авария.
Здесь три машины не смогли поделить проспект.
Пробка в сторону ХТЗ.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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