Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: тройной автопоцелуй у моста (ВИДЕО)
24.03.2020  12:49   

ДТП: тройной автопоцелуй у моста (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в районе велозавода - авария.

Здесь три машины не смогли поделить проспект.

Пробка в сторону ХТЗ. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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