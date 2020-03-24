24.03.2020 11:33

В Старом Салтове изготавливали мед с антибиотиками и запрещенными примесями

Региональная госпотребслужба обнаружила в образцах «брендового» меда запрещенные добавки и остатки антибиотиков - предприимчивых «пасечников» заставят изъять порченый мед из продажи.



ФОТО: Укринформ

Согласно сообщению ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей» в рамках медийного проекта «СТОП ФАЛЬСИФИКАТ» установлены факты несоответствия по параметрам безопасности меда 2019 медосбора: «Разнотравье», произведенных гражданином Молчановым О.Б., пгт. Старый Салтов, Волчанский район, Харьковская область, реализация которого осуществлялась на агропродовольственном рынке «Солли», г. Харьков и «Меда натурального акациевого» фасованного по 400 г. торговой марки «От Николая Ивановича», производства ЧП Степин М.И., г. . Малиновка, Чугуевского района Харьковской области, реализация которого осуществлялось в одной из торговых сетей Киева.

Согласно экспертным выводам Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок где проводили экспертизы, отобраны образцы меда «Разнотравье», производства гражданином Молчановым О.Б. и «Меда натурального акациевого» фасованного по 400 г. торговой марки «От Николая Ивановича», производства ЧП Степин Николай Иванович не соответствует показателям качества и безопасности согласно ДСТУ 4497: 2005 «Мед натуральный». Согласно экспертным выводам №025979д.т. / Im / 5/20 и №025979д.т. / Im / 26/20 выданных Государственным научно - исследовательским контрольным институтом ветеринарных препаратов и кормовых добавок г.. Львов (образцы № 5 и № 26 - мед натуральный пчелиный) обнаружены остатки антибиотиков и несоответствие меда по физико-химическим показателям, диастазному числу, од.Готе. и гидроксиметил-фурфуролу.

С целью недопущения и прекращения обращения меда натурального, органолептические и физико-химические показатели которого соответствуют установленным нормам, и меда с содержанием остатков антибиотиков были проведены внеплановые мероприятия государственного контроля на мощностях гражданина Молчанова О.Б. и ФЛП Степина М.И. государственными инспекторами Чугуевского и Волчанского районных управлений Главного управления Держпродспоживслужбы в Харьковской области.

По данным фактам проведен анализ документации и мероприятия по установлению всей цепи операторов рынка, осуществляющих оборот указанного выше меда.

За нарушение значений параметров безопасности меда, установленных законодательством Украины в сфере безопасности пищевых продуктов на этих операторов рынка государственными инспекторами составлены соответствующие протоколы, которые вместе с материалами дела направлены в соответствующий орган (должностному лицу), которые вправе рассматривать материалы дела и налагать штрафы.

Напоминаем, что ответственность за нарушение значений параметров безопасности пищевых продуктов влечет за собой наложение штрафа на граждан от пятидесяти до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а на физических лиц - предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат.

Сообщаем, что производителем ФЛП Степиным М.И. начата процедура отзыва «Меда натурального акациевого» фасованным по 400 г. торговой марки «От Николая Ивановича», направлено письмо на отзыв вышеуказанной продукции.

Вниманию потребителей и операторов рынка пищевых продуктов!