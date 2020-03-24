Главная Новости Криминал и происшествия К радости браконьеров огонь едва не уничтожил домик рыбохраны у пруда (ФОТО)
24.03.2020  10:21   

К радости браконьеров огонь едва не уничтожил домик рыбохраны у пруда (ФОТО)

23 марта в 3:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Коломакский район, пгт. Коломак за пределами населенного пункта.


://facebook.com

По прибытию к месту вызова подразделением 21-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горит вагончик охраны Кировского ставку. 

Горели перекрытия потолка и деревянные конструкции кровли на площади 3 кв.м., существовала угроза распространения огня на соседние сооружения и в конце концов на весь вагончик.

Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 4:19. Они не допустили распространения огня на всю площадь сооружения, спасая его. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 04:50.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьковщина, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.03 Криминал и происшествия Самоизоляция пенсионера превратилась в самоликвидацию (ФОТО) 23.03 Криминал и происшествия На карантине при пожаре серьезно пострадал ребенок 21.03 Криминал и происшествия Пожар в квартире девятиэтажки унес жизнь пенсионерки на Харьковщине (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 