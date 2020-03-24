24.03.2020 10:21

К радости браконьеров огонь едва не уничтожил домик рыбохраны у пруда (ФОТО)

23 марта в 3:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Коломакский район, пгт. Коломак за пределами населенного пункта.



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По прибытию к месту вызова подразделением 21-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горит вагончик охраны Кировского ставку.

Горели перекрытия потолка и деревянные конструкции кровли на площади 3 кв.м., существовала угроза распространения огня на соседние сооружения и в конце концов на весь вагончик.

Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 4:19. Они не допустили распространения огня на всю площадь сооружения, спасая его. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 04:50.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.