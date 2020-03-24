К радости браконьеров огонь едва не уничтожил домик рыбохраны у пруда (ФОТО)

23 марта в 3:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Коломакский район, пгт. Коломак за пределами населенного пункта.
По прибытию к месту вызова подразделением 21-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горит вагончик охраны Кировского ставку.
Горели перекрытия потолка и деревянные конструкции кровли на площади 3 кв.м., существовала угроза распространения огня на соседние сооружения и в конце концов на весь вагончик.
Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 4:19. Они не допустили распространения огня на всю площадь сооружения, спасая его. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 04:50.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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